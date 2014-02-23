Лукашенко запевнив, що Захарченка і Курченка в Білорусі немає
15:53, 23 лютого 2014Політика
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив, що колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка та бізнесмена Сергія Курченка немає на території Білорусі.
Лукашенко божиться, що Курченко і Захарченко в Білорусі немає
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії “УДАР”, про це заявив лідер партії Віталій Кличко.
"Я сьогодні дзвонив Президентові Лукашенку з тим, щоб Білорусь передала Україні Захарченко і Курченко, які, за повідомленнями ЗМІ, знаходяться в цій країні. Президент запевнив, що цих людей не було і немає на території Білорусі", - сказав Кличко.
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Він зазначив, що сьогодні потрібно за гарячими слідами знайти і повернути всіх державних злочинців, які повинні і будуть відповідати за те, що зробили проти людей і країни.
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