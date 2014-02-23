В Одесі відбувся марш проти Євромайдану під прапорами Росії та СРСР

Як передає кореспондент УНІАН, більше 2 тис. противників євроінтеграції України зібралися на Соборній площі - приблизно в одному кілометрі від пам`ятника Дюку, де в цей час проходила акція прихильників Євромайдану.

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Вони тримали прапори Росії, прапори Одеси, прапори СРСР, а також плакати: «Ми не м`ясо для жирафи Євросоюзу», «Профашистів геть!», «Одеська дружина», «Одеса, прокинься! », «Геть Майдан!» і таке інше. Серед присутніх - близько 100 осіб з палицями від лопат.

Від Соборної площі люди пішли пішки до Центрального парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка. Дорогою учасники акції скандували: «Ганьба!», «Слава Одесі!», «Свободу Ігорю Маркову», «Новоросія» і таке інше. Деякі співали: «Вставай, страна огромная!».

У парку учасники акції пройшли по Алеї Слави до пам`ятника Невідомому матросу, поклали квіти, потім провели мітинг, під час якого організатор заходу, лідер організації «Молодежное единство» Антон Давидченко закликав усіх вступати в загони, щоб протистояти Євромайдану. Він також заявив, що створює нову громадську організацію, яка висуне своїх кандидатів на найближчих виборах. Давидченко також оголосив номер телефону, за яким треба телефонувати, щоб записатися у «Народну дружину», і додав, що кожного вечора вони будуть збиратися о 18.00 на Куликовому полі, щоб обговорювати план дій.

На мітингу також виступив депутат міськради, член партії «Родина» Олександр Васильєв, який заявив, що лідер Ігор Марков, « який побив націоналіста», має бути на волі.