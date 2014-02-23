У Мінфіні заперечують інформацію ЗМІ про втечу Колобова
23:53, 23 лютого 2014Політика
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У Міністерстві фінансів України заперечують інформацію деяких ЗМІ про начебто втечу очільника Юрія Колобова
У Мінфіні заперечують інформацію ЗМІ про втечу Колобова
Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.
«Міністр нікуди не виїжджав. Виконує свої обов’язки. Окрім того про подальшу діяльність він мав розмову з головою Верховної Ради Олександром Турчиновим», - зазначили в прес-службі.
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