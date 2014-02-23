У Мінфіні заперечують інформацію ЗМІ про втечу Колобова



Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

«Міністр нікуди не виїжджав. Виконує свої обов’язки. Окрім того про подальшу діяльність він мав розмову з головою Верховної Ради Олександром Турчиновим», - зазначили в прес-службі.