В Одесі понад 200 осіб прийшли до бази дислокації підтримати «Беркут»



Як передає кореспондент УНІАН, у 2- й Разумовський провулок прийшла частина учасників акції противників Євромайдану. Багато з них були з битами, в масках.

Вони несли прапори Росії і великий транспарант «Одеська дружина» .Учасники акції скандували: «Беркут »!

Пізніше до них вийшов командир батальйону Микола Паньків разом із ще кількома офіцерами. Учасники акції потиснули їм руки дякували . У свою чергу Паньків закликав присутніх до спокою і збереженню громадського порядку.

Як повідомляв УНІАН , сьогодні понад 1 тис. осіб , озброєних палицями і металевими прутами , перед будівлею Одеської обласної адміністрації вимагали зустрічі з губернатором Одеської області Миколою Скориком.

У натовпі було видно білий прапор з написом «Дозор» (проросійська організація), державні прапори Росії. Міліції практично не було. Хлопці вели себе агресивно - кричали , розмахуючи кийками та прутами. Кричали, що чекають «майданутих» і « майданутих на кіл», а також робили загрозливі випади у бік журналістів .

Не дочекавшись губернатора , вони спалили прапор УПА і пішли. Інша група пішла по центральних вулицях до бази спецпідрозділу « Беркут», щоб «його захистити».