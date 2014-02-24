Новий уряд має складатися із технократів - Кличко

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «УДАР», в ефірі телеканалу «Інтер» він сказав, що сьогодні стоїть дуже важливе завдання - побудова такої системи влади, яка працюватиме ефективно. "Це не просте завдання. Але бажання є. Часу відпочивати немає", - сказав лідер "УДАРу" та наголосив, що економічна ситуація в Україні дуже складна, "ми на межі дефолту".

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Кличко заявив, що в новому складі уряду не повинні бути представники старої влади, які довели свою неефективність. "Уряд має бути професійним та ефективним, оскільки візьме на себе дуже непросте завдання. Адже Україна має борги: борги за газ, борг перед міжнародними кредиторами тощо", - сказав він.

За словами Кличка, до складу уряду увійдуть представники різних політичних сил, і новий уряд буде сформований у вівторок-середу.

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Він також заявив, що всі, хто давав злочинні накази проти українського народу, будуть покарані, а в правоохоронних органах, в першу чергу, повинна бути проведена люстрація.

"Жодне із правопорушень не залишиться непокараним. І я впевнений, що ті люди, які привели до кровопролиття, десятків загиблих та сотень поранених, будуть покарані", - сказав Кличко.

Лідер "УДАРу" висловив вдячність прикордонникам, які не дали можливості втекти з країни ряду колишніх високопосадовців. "Дуже важливо не дати можливість їм перетнути кордон. Всі ці люди повинні і будуть нести відповідальність за свої дії", - підкреслив він.

Кличко також наголосив, що репутацію представників правоохоронних органів знищено. "Для того, щоб повернути її, потрібен дуже значний час. Я переконаний, що має відбутися люстрація", - сказав лідер "УДАРу" і нагадав, що є гарний приклад Грузії, яка провела таку люстрацію.

Він висловив вдячність народним дружинам, які були сформовані простими людьми для захисту своїх районів у містах. При цьому він упевнений, що серед правоохоронців і сьогодні є багато тих, хто сумлінно виконує свою роботу та є справжніми патріотами.

Кличко також зауважив, що зустрічався з представниками правоохоронних органів для того, щоб обговорити заходи з урегулювання ситуації в країні. Крім того, лідер "УДАРу" повідомив, що телефонував меру Харкова Геннадію Кернесу та вимагав від нього врегулювати ситуацію в місті, щоб припинити протистояння.