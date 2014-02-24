Губернатор Волині пішов у відставку

Про це повідомляється на офіційному сайті облдержадміністрації.

«Голова облдержадміністрації Олександр Башкаленко склав повноваження голови обласної державної адміністрації», - йдеться в повідомленні.

Башкаленка було призначено на посаду губернатора Волині 5 лютого 2014 року.

Читайте такожУ Луцьку мітингувальники побили голову Волинської ОДА Як повідомлялося раніше, 19 лютого під час штурму будівлі обласного МВС мітингувальники захопили в полон губернатора області.

Натовп вимагав відставки губернатора та аби той став на коліна. Зрештою, біля входу до міліції почалася штовханина і губернатору розбили голову. Його повели назад у приміщення, де вимагали написати заяву про звільнення. Він відмовився, і тоді губернатора завели на Театральний майдан, де розташована сцена Євромайдану. Однак Башкаленко категорично відмовився писати заяву.