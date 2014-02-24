Мер Ялти подав у відставку
13:31, 24 лютого 2014Політика
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Поки виконуючим обов'язки мера став секретар міськради Сергій Карнаух.
Ілаш подав у відставку
Мер Ялти Сергій Ілаш, обраний в червні 2013 року, подав у відставку.
Він написав заяву, яку в понеділок затвердила сесія міської ради, повідомив УНІАН представник мерії.
Міськрада звернулася до Верховної Ради України з проханням призначити позачергові вибори мера.
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Поки виконуючим обов'язки мера став секретар міськради Сергій Карнаух.
Ілаш з листопада 2010 року - секретар Ялтинської міськради, з грудня 2012 року виконує обов'язки міського голови, в червні 2013 року обраний мером, був кандидатом від Партії регіонів.
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