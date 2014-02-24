Мер Ялти подав у відставку

Мер Ялти Сергій Ілаш, обраний в червні 2013 року, подав у відставку.

Він написав заяву, яку в понеділок затвердила сесія міської ради, повідомив УНІАН представник мерії.

Міськрада звернулася до Верховної Ради України з проханням призначити позачергові вибори мера.

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Поки виконуючим обов'язки мера став секретар міськради Сергій Карнаух.

Ілаш з листопада 2010 року - секретар Ялтинської міськради, з грудня 2012 року виконує обов'язки міського голови, в червні 2013 року обраний мером, був кандидатом від Партії регіонів.