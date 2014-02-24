Мера Ужгорода відправили у відставку

Депутати Ужгородської міської ради сьогодні на сесії, спеціально скликаній для висловлення довіри чи недовіри міському голові, висловилися за його відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, за відставку мера проголосував 41 депутат.

Сесію на сьогодні, 24 лютого, скликали на 10.00, проте до 13.00 депутати не могли зібрати необхідну кількість голосів. Тільки о 13.23 відбулося голосування.

В Ужгородській міській раді 60 депутатів.

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Довідка УНІАН. 21 лютого учасники акцій протесту захопили будівлю Ужгородської міської ради. Після захоплення будівлі активісти оголосили, що мер Ужгорода повинен написати заяву про відставку впродовж доби.

Того ж дня мер Ужгорода Погорєлов оприлюднив заяву, в якій просив депутатів міськради зібратися на сесію і визначитися з довірю чи недовірою до нього.

20 лютого міський голова Ужгорода написав заяву про вихід з Партії регіонів.