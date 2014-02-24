ЄС має терміново підтримати Україну для збереження її територіальної цілісності - заява Кокса і Квасневського

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявили члени Моніторингової місії Європейського парламенту в Україні Пет Кокс та Олександр Квасневський.

"Ключем для уникнення розчарувань у високих сподіваннях всіх громадян України буде ефективна боротьба з корупцією та кумівством, які отруюють українську політику і політичний клас, а також реальна реформа судової та виборчої систем для забезпечення справжнього демократичного майбутнього України", - йдеться у заяві Кокса і Квасневського.

"Наступний уряд України повинен працювати на майбутнє всіх українців без винятку, щоб забезпечити стабільність, гарантувати єдність країни і прокласти шлях для її перетворення", додали політики.

Кокс і Квасневський, які два останні роки намагалися надати Україні допомогу для зняття перешкод у підписанні Угоди про асоціацію з ЄС, також привітали звільнення з в'язниці колишнього прем'єра Юлії Тимошенко.