Сьогодні Верховна Рада розгляне питання про ліквідацію “Беркута”

Верховна Рада України сьогодні розгляне проекти постанов щодо ліквідації спеціального підрозділу міліції громадської безпеки “Беркут”.

Як передає кореспондент УНІАН, також парламент розгляне проект закону про внесення змін до держбюджету щодо видатків на проведення виборів Президента України.

Крім того, ВР розгляне проект постанови про призначення Віктора Гвоздя уповноваженим ВР з контролю за діяльністю розвідок в Україні.

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Також парламент розгляне питання про приєднання України до Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

У порядку денному роботи ВР на сьогодні є й питання щодо вшанування учасників збройних конфліктів під час мирних акцій протесту.

ВР також планує розглянути проекти постанов про реагування на факти порушення суддями Конституційного Суду України присяги судді.