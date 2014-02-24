У кабінеті губернатора Житомирщини знайшли списки активістів Майдану та балалайку

Сьогодні активісти житомирського ДемАльянсу відкрили закритий до цього кабінет губернатора Житомирської області Сергія Рижука на третьому поверсі Житомирської ОДА, і знайшли там, серед іншого, списки активістів житомирського Майдану та балалайку, на якій Рижук любить грати.

Про це кореспонденту УНІАН у телефонній розмові щойно розповів один з лідерів житомирського ДемАльянсу Іван Фурлет.

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За його словами, «наші активісти відкрили закритий раніше кабінет тепер вже екс- голови Житомирської ОДА Сергія Рижука. Там ми знайшли багато цікавого для себе- зокрема, списки активістів житомирського Майдану».

Фурлет додав, що «серед цікавих знахідок є також улюблений музичний інструмент Рижука – балалайка (Рижук грає на кількох музичних інструментах - УНІАН), пляшка коньяку Hennessy, інші документи, флешку та інше».

Активіст житомирського ДемАльянсу зазначив, що "з кабінту Рижука вилучено також документи, які стосуються діяльності Рижука як голови Житомирської обласної організації Партії регіонів (тепер вже колишнього-УНІАН)".

Як повідомлялося раніше, Рижук написав заяву про відставку.