Апеляційний суд Чернівецької області просить ВР відновити нормальну роботу судів

Судді Апеляційного суду Чернівецької області звернулися до Верховної Ради з проханням відновити нормальну роботу суддівського корпусу Чернівецької області у зв'язку зі спробою захоплення людьми в масках трьох місцевих судів.

Як повідомив кореспонденту УНІАН помічник голови Апеляційного суду Чернівецької області Артем Поляков, сьогодні близько 12.00 30 людей в масках, з кийками і наручниками здійснили спробу захоплення трьох місцевих судів: Кильменецкого, Хотинського та Кіцманського. Люди в масках вимагали від голів цих судів і суддів написати заяви про відставку.

Читайте такожВсі суди Києва закриваються - депутат

«Голови цих судів під загрозою фізичного тиску були змушені написати заяви про відставку. При цьому голова Хотинського суду працює лише десять днів, а голова Кіцманського суду перебував у лікарні, але його змусили написати заяву про відставку», - сказав Поляков.

За його словами, з чим пов'язана така вимога, судді не зрозуміли, так як будь-яких претензій до судів не висувалося.

Поляков повідомив, що про інцидент був проінформований голова Апеляційного суду Чернівецької області, також було скликано збори суддів Апеляційного суду, на якому було прийнято рішення звернутися до Верховної Ради з відповідною заявою. У заяві судді просять забезпечити нормальне функціонування суддівського корпусу Чернівецької обл., а також відновити недоторканність суддів.