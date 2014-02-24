ВР призначила голів СБУ і ГПУ та звільнила 23 політв'язнів

Сьогодні Верховна Рада своїми постановами звільнила Ігоря Соркіна з посади голови Національного банку України і призначила на цю посаду народного депутата від “Батьківщини” Степана Кубіва.

Окрім того, депутати проголосували за призначення Олега Махніцького на посаду генерального прокурора України. За дане рішення проголосували 312 народних депутатів. Не голосувала у повному складі фракція КПУ. Після призначення Махніцький зазначив, що докладе всіх зусиль, аби в Україні “була справедливість і винні були притягнуті до кримінальної відповідальності”.

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Також Рада проголосувала за призначення головою Служби безпеки України Валентина Наливайченка. За призначення Наливайченка проголосували 333 народних депутатів із 373 зареєстрованих у сесійній залі.

Нардепи також ухвалила постанову “Про звільнення від виконання обов'язків міністра культури України Леоніда Новохатька, за дане рішення проголосувало 288 народних депутатів України. Окрім того, Верховна Рада звільнила Наталію Королевську з посади міністра соціальної політики України.

Наостанок депутати ухвалили постанову “Про звільнення політв'язнів” (реєстраційний номер 4202). За дане рішення проголосували 316 із 367 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

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У постанові зазначено: “Беручи до уваги те, що мирні народні протести, які почалися в Україні внаслідок рішення Президента Януковича не підписувати Угоду про асоціацію з ЄС, що призвело до виходу на вулиці мільйонів громадян України, аби захистити демократію і громадянські свободи, отримали жорстоку репресивну протидію по відношенню до протестувальників, активістів-правозахисників та журналістів зі сторони спецпідрозділу «Беркут», і внаслідок здійснення українською владою політики залякування, репресій, катувань і насильства щодо протестувальників більш ніж 2 тис. людей отримали поранення, багато людей було викрадено, 77 осіб загинуло, а десятки людей стали політв’язнями (були затримані, арештовані і ув’язнені), а також арешти політв’язнів, що були здійснені до цього часу, Верховна Рада України, виражаючи суверенну волю українського народу, постановляє негайно звільнити політв'язнів”.

Серед них: Віталій Запорожець, Володимир Шпара, Сергій Бевз, Ігор Мосійчук, Андрій Білецький, Ігор Михайленко, Віталій Княжеський. Віталій Применко, Дмитро Павличенко, Сергій Павличенко, Антон Бойко, Антон Шамов, Дмитро Світанько, Олександр Радолов, Владислав Попович, Рустам Уразгельдиєв, Сергій Ярмоленко, Андрій Бондаренко, Анатолій Попович, Ігор Ганненко, Віктор Смалій, Олег Однороженко, Андрій Наливайко.

Крім того, постановою доручено Міністерству внутрішніх справ та Генеральній прокуратурі, у зв’язку з відсутністю у діях цих осіб складу злочину (правопорушення), невідкладно забезпечити припинення кримінальних та адміністративних справ щодо них.

Постанова набирає чинності з моменту її прийняття.