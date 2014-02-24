МВС не розслідувало жодного вбивства активістів Майдану - генпрокурор
18:41, 24 лютого 2014Політика
1 0
МВС не проводило жодного розслідування вбивств активістів Майдану.
МВС не провело жодного розслідування смерті активістів
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту Олег Махніцький, обраний генеральним прокурором України, (під час доповіді він ще був уповноваженим Верховної Ради по контролю за діяльністю Генпрокуратури - УНІАН).
Читайте такожВР призначила Махніцького генпрокурором
За словами Махніцького, коли витребували з органів МВС 74 кримінальних провадження за фактами вбивств, то “серед матеріалів не було жодного процесуального акту, крім протоколу огляду з місця події”.
Як сказав Махніцький, це свідчить про те, що жодного розслідування не проводилося.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter