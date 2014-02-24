Добкін проти демонтажу пам'ятника Леніну на площі Свободи в Харкові

Як передає кореспондент УНІАН, свою позицію з цього питання Добкін висловив під час прес-конференції, яка проходила в холі Харківської міської ради.

“Я розумію сьогодні ейфорію тих, хто з таким трудом та боями добивався до влади. Але мені б хотілося зупинити гарячі голови від руйнування міст та інших населених пунктів нашої країни. Ейфорія пройде, міста залишаться. Їх будували цілі покоління”, - сказав Добкін.

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Він наголосив, що пам'ятник Леніну на площі Свободи охороняється законом. “Пам'ятник Леніну в Харкові не потрібно розглядати як пам'ятник чужому ідеологічному персонажу. Цей пам'ятник охороняється національним законодавством. Цей пам'ятник внесений до реєстру пам’ятників, які захищає держава, тому напевно потрібно займатися економікою, напевно, потрібно займатися сьогодні питаннями виплати пенсій, зарплат та соціальних виплат, а не крушити пам'ятники. Крушити — справа не важка, важка — відновлювати”, - сказав Добкін.

Як повідомляв УНІАН, міський голова Харкова Геннадій Кернес вважає, що рішення про знесення або демонтаж пам’ятника Леніну на площі Свободи в центрі Харкова повинна ухвалювати міська рада.