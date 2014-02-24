Голова Черкаської облради склав повноваження



Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі інформаційного забезпечення та взаємодії із засобами масової інформації Черкаської облради, у заяві від 24 лютого, поданій сесії обласної ради, яка відбудеться 25 лютого, зокрема, йдеться: «Відповідно до п.5 ст.55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» складаю повноваження голови обласної ради».

Заяву депутати обласної ради розглянуть завтра, на позачерговій сесії обласної ради.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого голова Черкаської облради Валерій Черняк написав заяву про вихід із Партії регіонів.

25 лютого відбудеться позачергова сесія Черкаської облради. Серед питань, які розглядатимуться на сесії – відкликання повноважень керівництва облради та голови ОДА, про політичну ситуацію в Україні і в області, створення обласного виконавчого комітету.