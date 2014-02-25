Могильов заявив, що добровільно у відставку не піде

Голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов заявив, що не має наміру покидати свій пост.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у Сімферополі у вівторок.

«Я категорично не згоден з тим, що, як то кажуть, треба б Могильову піти <.> Корабель одержав пробоїну, капітан в єдину шлюпку сів, віддав честь, утер сльозу і пішов з цього корабля! Я таким капітаном бути не хочу», - заявив Могильов.

Читайте такожСаакашвілі розповів про божевільні плани Путіна стосовно Криму

За його словами, він підтримує «нормальну життєдіяльність» у Криму і намагається не допустити конфліктів.

«Я вчора розмовляв з представниками парламенту України. Я говорив: панове, обирайте нового прем'єра (України), і ми з новим прем'єром говоритимемо і визначатимемося, як діяти далі. Я вважаю це цілком нормальним процесом. Будь-яка влада буде зацікавлена в тому, щоб підтримувати ту ж саму лінію, яку веду я, - забезпечувати нормальну роботу економіки, нормальне життя громадян. Якщо крісло треба буде передати, то питань немає. Ви ж розумієте, що крісло прем'єра (Крим) зараз - порохова бочка. Я постійно повинен залагоджувати досить багато конфліктів», - сказав Могильов.

Читайте такожМер Ялти подав у відставку

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада Криму в середу збирається на позачергову сесію. У порядку денному два питання - про суспільно-політичну ситуацію в країні і регіоні і звіт уряду республіки.

Довідка УНІАН. Анатолій Могильов очолює Раду міністрів Криму з листопада 2011 року.