Могильов заявив, що добровільно у відставку не піде

16:00, 25 лютого 2014
Політика
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За словами Анатолія Могильова, він підтримує нормальну життєдіяльність» в Криму та намагається не допустити конфліктів.

Анатолий Могилев

 Голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов заявив, що не має наміру покидати свій пост.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у Сімферополі у вівторок.

«Я категорично не згоден з тим, що, як то кажуть, треба б Могильову піти <.> Корабель одержав пробоїну, капітан в єдину шлюпку сів, віддав честь, утер сльозу і пішов з цього корабля! Я таким капітаном бути не хочу», - заявив Могильов.

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За його словами, він підтримує «нормальну життєдіяльність» у Криму і намагається не допустити конфліктів.

«Я вчора розмовляв з представниками парламенту України. Я говорив: панове, обирайте нового прем'єра (України), і ми з новим прем'єром говоритимемо і визначатимемося, як діяти далі. Я вважаю це цілком нормальним процесом. Будь-яка влада буде зацікавлена в тому, щоб підтримувати ту ж саму лінію, яку веду я, - забезпечувати нормальну роботу економіки, нормальне життя громадян. Якщо крісло треба буде передати, то питань немає. Ви ж розумієте, що крісло прем'єра (Крим) зараз - порохова бочка. Я постійно повинен залагоджувати досить багато конфліктів», - сказав Могильов.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада Криму в середу збирається на позачергову сесію. У порядку денному два питання - про суспільно-політичну ситуацію в країні і регіоні і звіт уряду республіки.

Довідка УНІАН. Анатолій Могильов очолює Раду міністрів Криму з листопада 2011 року.

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