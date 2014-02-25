У Севастополі біля штабу ЧФ РФ та Дому Москви з'явилися бронетранспортери
У Севастополі у дворах штабу Чорноморського флоту Російської Федерації та Дому Москви з'явилися бронетранспортери.
Як передає кореспондент УНІАН, якщо БТР у дворі штабу флоту перебуває вже не перший день, то у дворі Дому Москви російський бронетранспортер розміщено сьогодні вдень.
Як повідомило УНІАН інформоване військове джерело в Севастополі, бронетехніка на цих об'єктах виставлена в рамках заходів, що проводяться ЧФ РФ щодо посилення захисту своїх об'єктів у зв'язку з можливими терористичними погрозами.
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Як повідомило джерело, за наявною інформацією, таких заходів командуванням ЧФ РФ вжито і на деяких інших флотських об'єктах, що розташовані не в центрі міста.
Бронетранспортери можуть належати частині морської піхоти ЧФ РФ, відзначив співбесідник УНІАН.
Довідка УНІАН. «Дім Москви» в Севастополі був відкритий і почав функціонувати як цивільне підприємство в роки президентства Віктора Ющенка в прибудованій до одного з об'єктів ЧФ РФ будівлі на площі Нахімова.