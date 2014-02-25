У Дніпропетровську замість сесії облради пройшла «Народна рада»

Позачергову сесію обласної ради так і не відкрили, але близько третини депутатів на неї все ж з'явилися. В зал зайшли депутати від різних фракцій і зайняли свої місця. Крісла не з'явилися депутатів зайняли активісти Євромайдана і що приєдналися до них, громадські діячі, повідомляє gorod.dp.ua.

Як уточнює видання, кожен бажаючий зміг виступити виступити з трибуни облради. На засіданні «Народної ради» були прийняті наступні рішення:

- скликати на завтра Віче, на якому узгодити кандидатів на всі посади від облради до міліції,

- висловити недовіру новому головному міліціонеру області Георгію Гогуадзе,

- вимагати повної люстрації всіх органів влади.

Наприкінці засідання присутні в залі депутати (7 осіб) підписали звернення до голови Верховної ради з вимогою розпустити обласну раду і призначити позачергові вибори.

Крім цього була також зірвана і сесія міскради. Про це повідомив на своїй сторінці в Фейсбук Борис Філатов.

"Сесія міськради також зірвана. Намедни прес-служба зробила офіційну заяву. Разом сьогоднішньої сесії на завтра призначені громадські слухання, на яких можуть виступити всі бажаючі", - повідомив він.