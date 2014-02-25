Відбулося перше засідання фракції "Економічний розвиток"
19:31, 25 лютого 2014Політика
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Сьогодні відбулося перше засідання депутатської групи "Економічний розвиток".
Хомутинник заявив, що не претендує на міністерські портфелі
"Ми поки не визначилися, чи ми будемо в коаліції. Те, що сьогодні можна сказати однозначно, - ми не претендуємо ні на які посади в уряді", - каже народний депутат, перший заступник голови депутатської групи "Економічний розвиток" Віталій Хомутинник.
Як повідомлялося раніше, у Верховній Раді створена нова фракція "Економічний розвиток", до складу якої увійшли понад 30 позафракційних депутатів, у тому числі з числа колишніх "регіоналів".
Фракцію очолив Анатолій Кінах.
Також, до складу нової фракції увійшли народні депутати Сергій Буряк, Таріел Васадзе та Олександр Кузьмук.
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