Відбулося перше засідання фракції "Економічний розвиток"

"Ми поки не визначилися, чи ми будемо в коаліції. Те, що сьогодні можна сказати однозначно, - ми не претендуємо ні на які посади в уряді", - каже народний депутат, перший заступник голови депутатської групи "Економічний розвиток" Віталій Хомутинник.

Як повідомлялося раніше, у Верховній Раді створена нова фракція "Економічний розвиток", до складу якої увійшли понад 30 позафракційних депутатів, у тому числі з числа колишніх "регіоналів".

Фракцію очолив Анатолій Кінах.

Також, до складу нової фракції увійшли народні депутати Сергій Буряк, Таріел Васадзе та Олександр Кузьмук.