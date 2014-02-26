У Львові оголосили конкурс на кращий ескіз меморіального комплексу "Небесна сотня"

Як повідомив УНІАН координатор львівського Євромайдану Василь Молдован, який виступив з ініціативою зведення такого комплексу у Львові, вибір кращого ескізу комплексу "Небесній сотні» буде здійснено на конкурсній основі, обиратиме найкращий ескіз меморіалу незалежне жюрі, а також усі мешканці міста.

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«Громада повинна пам’ятати героїв України, які загинули під час протистоянь у місті Києві. Українці не повинні забувати про тих відважних хлопців, які полягли від куль безжальних снайперів. Саме тому увіковічнити їх пам’ять команда львівського Євромайдану пропонує завдяки меморіальному комплексу, який буде зведено на території нашого міста. З пропозиціями та заявками звертайтеся в оперативний штаб львівського Євромайдану, який розташований у міській раді Львова, кабінет 220”, - зазначив координатор львівського Євромайдану Василь Молдован.