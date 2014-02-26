На Луганщині знесли ще один пам'ятник Леніну, міліція шукає винних

Про це повідомляє відділ зв'язків із громадськістю ГУ МВС у Луганській області.

За повідомленням правоохоронців, вчора о 00:35 до Старобільського райвідділу міліції надійшло анонімне повідомлення про те, що невідомі повалили пам'ятник Леніну, який був розташований по вул. Леніна, с. Шульгинка, Старобільського району Луганської області.

Даний факт занесено до ЄРДР і кваліфіковано за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство). За даним фактом проводиться перевірка.

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Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Міловському районі Луганської області вночі невідомі повалили пам'ятник Леніну, який знаходився біля Великоцької селищної ради по вул. Міловській.

Того ж дня в Кременському районі Луганської області в смт Красноріченське по вул. Фрунзе невідомий біля пам'ятника Леніну поклав 2 автомобільних шини й підпалив їх.

Раніше, 23 лютого, в Лисичанську Луганської області невідомі в районі палацу культури ім. Сосюри за допомогою автомобіля Toyota Land Cruiser повалили пам'ятник Леніну.