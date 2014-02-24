У Криму та Луганській області повалили пам’ятники Леніну

Так, у неділю, 23 лютого, в Лисичанську Луганської області знесли пам'ятник Леніну.

Про це повідомляє центр зі зв'язків із громадськістю УМВС України в Луганській області.

За інформацією правоохоронців, у неділю, 23 лютого, о 17:00 до Лисичанського міськвідділу міліції надійшло анонімне повідомлення про те, що невідомі в районі палацу культури ім. Сосюри за допомогою автомобіля Toyota Land Cruiser повалили пам'ятник Леніну.

Даний факт був внесений до ЄРДР і кваліфікований за ст. 296 КК України (хуліганство). У здійсненні кримінального правопорушення викрито місцевого жителя, 1975 року народження. Міліція вживає заходи з його розшуку і затримання.

Читайте такожУ Херсоні повалено памятник Леніну (фото)Також невідомі сьогодні вночі повалили пам'ятник Володимиру Леніну в кримському селищі Зуя (Білогірський район), що стояв біля селищної ради.

За словами місцевих жителів, близько третьої-четвертої години ранку під'їхала машина, люди, які перебували там, накинули мотузку на монумент і повалили. Тепер розбитий Ленін лежить на землі без голови.

«Це зробили ненормальні люди - хворі, які борються з каменем», - сказав голова кримського селища Андрій Лахін журналістам.

«Я розцінюю це як чисту провокацію. Не скажу, з якого боку - "гарячих голів" дуже багато, емоції зашкалюють», - заявив голова Білогірського регіонального меджлісу Мустафа Асаба.

Тим часом, голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов провів екстрені телефонні переговори з лідером меджлісу кримських татар Рефатом Чубаровим, народним депутатом України, керівником кримської організації «Батьківщина» Андрієм Сенченком, народним депутатом, головою фракції ВО «Свобода» Олегом Тягнибоком, депутатом Верховної Ради Криму, лідером партії «Російська єдність» Сергієм Аксьоновим, першим секретарем Кримського рескому КПУ Олегом Соломахіним, повідомляє прес-служба Радміну.

Глава кримського уряду попередив, що знесення пам'ятників Леніну може мати серйозні наслідки для ескалації напруженості на всьому півострові. «Провина за конфлікт ляже на тих людей і керівників, які своїми безвідповідальними заявами провокують розпалювання конфлікту. Невже питання пам'ятників Леніну є зараз первинним для Криму в плані забезпечення безпеки жителів півострова? Закликаю до державної мудрості й виваженості рішень усіх, хто відчуває свою відповідальність за кримчан», - заявив Могильов.