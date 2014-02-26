Фюле назвав три пріоритети для нової влади в Україні

Комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле назвав три пріоритети, на яких повинна зосередитись нова влада України: негайна конституційна реформа, новий коаліційний уряд та проведення вільних президентських виборів в кінці травня.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Фюле заявив під час виступу в Європейському парламенті у Страсбурзі, який обговорює ситуацію в Україні перед тим, як ухвалили завтра резолюцію щодо України.

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"Нині важливо, щоб усі сторони продовжували бути залученими в плідний діалог для реалізації устремлінь українського народу. Ми очікуємо, що всі в Україні будуть вести себе відповідально і захищатимуть єдність, суверенітет, незалежність та територіальну цілісність країни. Дуже важлива також належна повага до регіональних, культурних і мовних відмінностей в країні", - сказав Фюле.

Він визначив три пріоритети перед новою владою, назвавши першою "негайну широку конституційну реформу", яка мала би завершитись у вересні цього року при допомозі експертів Венеціанської комісії. Другим пріоритетом, на думку Фюле, є формування нового коаліційного уряду України. І третім - забезпечення умов для вільних і справедливих виборів Президента наприкінці травня.