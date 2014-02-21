МЗС РФ рекомендує Україні винести конституційну реформу на референдум

Про це йдеться в повідомленні МЗС РФ, передає РИА Новости.

«Ми переконані, що такі доленосні для України процеси, як конституційна реформа, повинні здійснюватися з повним залученням політичних сил і регіонів, а проект такої реформи має бути винесений на всенародний референдум. Практичні кроки щодо негайного заспокоєння ситуації повинні мати взаэмний характер, щоб сприяти національному примиренню. І, зрозуміло, будь-які форми посередництва повинні здійснюватися з безумовною повагою до суверенітету України», - сказано в коментарі.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада конституційною більшістю (386 голосів) прийняла Закон про відновлення дії окремих положень Конституції 2004 року (реєстраційний номер 4163).