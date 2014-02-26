Влада США теж не знає, де Янукович

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на представника держдепартаменту Джен Псакі.

"Не можу сказати нічого нового про його місце перебування", - заявила Псакі.

Читайте такожУ Путіна кажуть, що Януковича в підмосковному санаторії не помічалиРаніше держдеп заявляв, що втратив зв'язок з Януковичем відтоді, як той залишив Київ на минулих вихідних. До цього представники американської адміністрації активно виходили на зв'язок з українським лідером, викладаючи йому своє бачення ситуації на Україні та дії, яких, на думку Вашингтона, необхідно вжити. Так, віце-президент США Джо Байден телефонував Януковичу дев'ять разів протягом трьох місяців.

У середу деякі ЗМІ написали, що Янукович перебуває в Росії. Агентство РБК, зокрема, з посиланням на свої джерела повідомило, що Януковича бачили в московському готелі "Україна", а потім в Барвисі, де розташований ФДБЗ "Клінічний санаторій "Барвиха" управління справами президента Росії.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков і прес-секретар управління справами президента Віктор Хрєков сказали, що не мають інформації про місце перебування Януковича.