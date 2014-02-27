Раді пропонують ліквідувати Міндоходів і зборів

Проект відповідної постанови № 4280 зареєстровано у парламенті сьогодні 26 лютого.

”Проект (постанови - УНІАН ) рекомендує новообраному Кабінету міністрів при створенні центральних органів виконавчої влади України відповідно до статті 116 Конституції України передбачити ліквідацію Міністерства доходів і зборів України, створення на його базі Державної податкової служби України, Державної митної служби України. При цьому Кабінету міністрів необхідно буде в діалозі з громадськими організаціями та платниками податків визначитися з поверненням функцій адміністрування єдиного соціального внеску органам Пенсійного фонду”, - йдеться у пояснювальній записці до проекту постанови.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Рада Майдану оголосила свій перелік кандидатур на посади міністрів, які будуть проголосовані у парламенті 27 лютого. Разом з тим, посада міністра доходів і зборів України до останнього залишалася вакантною.

Міністерство доходів і зборів України було створено за Указом Президента України Віктора Януковича у грудні 2012 року. Міністром доходів і зборів було тоді ж призначено колишнього голову Державної податкової служби України Олександра Клименка. До складу Міндоходів увійшли Державна податкова служба, Державна митна служба, а також податкова міліція. Крім того, Міндоходів було передану функцію адміністрування єдиного соціального внеску, яку до жовтня 2013 року виконували органи Пенсійного фонду України.