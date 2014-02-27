У Сімферополі захопили будівлі парламенту і уряду Криму

Про це повідомив лідер меджлісу кримських татар Рефат Чубаров.

" Подзвонили ... Повідомили , що будівлі Верховної Ради Криму і Ради міністрів Криму зайняті озброєними людьми в уніформі без розпізнавальних знаків. Їхні вимоги поки не виставлені" , - написав Чубаров на своїй сторінці в соцмережі " Фейсбук" .

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Інформацію про захоплення двох будівель підтвердили УНІАН очевидці , які зараз знаходяться в центрі міста.