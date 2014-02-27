У Криму по тривозі підняті ВВ і вся міліція
09:25, 27 лютого 2014Політика
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У зв'язку з захопленням будівель Верховної Ради АРК і Ради міністрів Криму загоном невідомих озброєних осіб, по тривозі піднято особовий склад внутрішніх військ і міліції.
Про це в.о. міністра внутрішніх справ України Арсен Аваков написав на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, загарбники озброєні автоматичною зброєю і кулеметами.
Для недопущення кровопролиття серед цивільного населення введено оточення навколо кварталу, де розташована ВР Криму.
«Прийняті ще ряд заходів реагування щодо протидії розвитку екстремістських дій, недопущення розвитку ситуації в збройне зіткнення в центрі міста. Провокатори на марші. Час холодної голови, консолідації здорових сил і точних дій», - написав він.
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