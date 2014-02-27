ВР сьогодні має призначити прем'єра та Кабмін
Сьогодні Верховна Рада України має розглянути питання про призначення прем'єр-міністра України та Кабінету міністрів України.
Як передає кореспондент УНІАН, також порядком денним передбачено розгляд програми діяльності Кабміну.
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Також сьогодні ВР розгляне законопроект про внесення змін в Закон “Про застосування амністії в Україні” (щодо повної реабілітації політичних в'язнів), законопроект про Кабінет міністрів України та законопроект про внесення змін до закону “Про центральні органи виконавчої влади” (щодо приведення його у відповідність з Конституцією).
Крім того, планується розглянути законопроект про внесення змін до закону “Про місцеві державні адміністрації” (щодо приведення його у відповідність з Конституцією), а також законопроект про внесення змін до закону “Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні” (щодо реабілітації осіб, які були піддані політичним репресіям та засуджені судами України з лютого 2010 року по лютий 2014 року).
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Крім того, зокрема, планується розгляд питання про призначення окремих позачергових місцевих виборів.