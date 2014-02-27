ВР сьогодні має призначити прем'єра та Кабмін

Як передає кореспондент УНІАН, також порядком денним передбачено розгляд програми діяльності Кабміну.

Читайте такожУ Брюсселі очікують, що новим премєром стане Яценюк

Також сьогодні ВР розгляне законопроект про внесення змін в Закон “Про застосування амністії в Україні” (щодо повної реабілітації політичних в'язнів), законопроект про Кабінет міністрів України та законопроект про внесення змін до закону “Про центральні органи виконавчої влади” (щодо приведення його у відповідність з Конституцією).

Крім того, планується розглянути законопроект про внесення змін до закону “Про місцеві державні адміністрації” (щодо приведення його у відповідність з Конституцією), а також законопроект про внесення змін до закону “Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні” (щодо реабілітації осіб, які були піддані політичним репресіям та засуджені судами України з лютого 2010 року по лютий 2014 року).

Читайте такожЯценюк підтримує ідею не брати в уряд тих, хто був у владі після 2010 року

Крім того, зокрема, планується розгляд питання про призначення окремих позачергових місцевих виборів.