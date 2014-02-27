Сікорський вважає, що саме Путін переконав Януковича піти на поступки

Про це Сікорський сказав в інтерв'ю CNN.

Він нагадав, що Янукович кілька разів переривав переговори з європейськими міністрами для розмов з віце-президентом США, канцлером Німеччини та Президентом Росії.

За словами польського міністра, «одного із проривів» у переговорах вдалося досягнути після того, як міністри чітко заявили, що Янукович повинен повідомити опозиції, коли він згоден провести дострокові вибори.

Янукович "дуже неохоче поставився до такої ідеї, як ви можете собі уявити. Його ставлення змінилося після однієї із розмов. Ми думаємо, що з Президентом Путіним", - сказав Сікорський, який брав участь у переговорах.

Він зазначив, що не знає суті розмови і того, як Путіну вдалося переконати Януковича.

Як повідомляв УНІАН, глави МЗС Польщі, Німеччини та Франції 20-21 лютого у Києві вели переговори з Януковичем для вирішення кризи в Україні.

Янукович підписав угоду з опозицією, але проти компромісу, який передбачав президентські вибори не пізніше грудня 2014 року, виступили активісти Майдану.