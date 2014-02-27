Колону російських БТРів під Сімферополем зупинили даішники

Цю інформацію фактично підтвердив в. о. міністра МВС Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.

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Так, інформацію газети "Дело" про те, що ДАІ зупинила російські БТР і повернула їх назад, Аваков прокоментував: «Коли є ефективна скоординована робота, про це варто говорити теж. І про ДАІ в тому числі».

«Дело» з посиланням на повідомлення очевидця зазначає, що колону російських БТРів, що рухалися у бік Сімферополя, зупинив пост ДАІ. "БТРи зупинилися біля поста ДАІ. Військові повідомили, що у них планові навчання. Після спілкування з даішниками, вони розвернулися і пішли у зворотному напрямку", - розповів очевидець з місця події.

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Видання нагадує, що у бік Сімферополя після зупинки біля села Затишне рухалося сім бронетранспортерів без розпізнавальних знаків. Прес-секретар кримського прем'єра Віолетта Лісіна на своїй сторінці у Facebook підтвердив, що сім БТР біля села Затишне належать Чорноморському флоту Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під ранок у Сімферополі невідомі люди в камуфляжі і зі зброєю захопили парламент і уряд Криму. На будівлях підняли прапори Росії. У Сімферополі оголосили вихідний.

У Сімферополі по тривозі піднято весь склад міліції та Внутрішні війська.

Могильов в ефірі державного телеканалу закликав до спокою і до 9 годин почав переговори з терористами. Однак ті відмовилися, пославшись на те, що не уповноважені вести переговори.

Раніше вже повідомлялося, що в захоплену будівлю парламенту автономії пропускають депутатів ВР Криму - «для роботи». На думку джерела «Центру журналістських розслідувань», це робиться для того, щоб депутати могли провести сесію і прийняти якесь рішення по статусу Криму.