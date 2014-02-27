Відновлення переговорів з ЄС та МВФ стане першочерговим для нового уряду - Яценюк Яценюк

«Ми очікуємо найближчим часом проведення переговорів з МВФ і ЄС, щоб одержати їх пакет фінансування для стабілізації економіки», - сказав Яценюк.

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Він не уточнив, як швидко можна чекати приїзду парламентерів з боку МВФ і ЄС, але сказав, що це повинно відбутися найближчим часом.

Водночас, відповідаючи на запитання про те, чи можна очікувати продовження переговорів з Російською Федерацією про отримання наступних траншів кредиту в обсязі 15 млрд дол., Яценюк сказав: «Ми також вестимемо переговори з нашими російськими партнерами, але наголошу – партнерами, а не просто сусідами», - сказав Яценюк.

При цьому він запевнив, що уряд, у разі призначення, зробить все можливе для запобігання дефолту.

«Я хочу наголосити, що, мабуть, стану найбільш непопулярним прем'єр-міністром України за всю історію, але я мушу визнати чесно – країна перебуває в розрусі, скарбниця порожня. І я буду змушений вживати багато непопулярних заходів. Але ми зробимо все можливе, щоб не допустити дефолту», - наголосив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, політична ситуація в країні не обминула банківську систему, внаслідок чого вкладники почали достроково забирати депозити і спустошувати банкомати. Незважаючи на жорсткі обмеження НБУ, посилилися хвилювання на валютному ринку, і сьогодні на відкритті торгів на міжбанківському ринку долар подорожчав до 10,65 грн/дол.

За оцінками експертів, для стабілізації ситуації необхідне залучення зовнішніх позик. Міжнародний валютний фонд заявив про готовність до співпраці з Україною, але, водночас, для ведення переговорів з фондом необхідний «легітимний уряд».