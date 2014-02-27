ВР призначила проведення 22 позачергових місцевих виборів

Верховна Рада України ухвалила низку постанов, якими призначається проведення 22 позачергових виборів міських голів.

Як передає кореспондент УНІАН, усі вибори призначені на 25 травня. Читайте такожВР сьогодні має призначити премєра та Кабмін Таким чином, цього дня пройдуть вибори Охтирського, Ніжинського, Сакського, Фастівського, Феодосійського, Нетішинського, Лисичанського, Ровеньківського, Канівського, Першотравневого, Сніжненського, Христинівського, Верхньодніпровського, Білопільського, Барвінківського, Кам'янського, Кременецького, Збаразького, Родинського, Перевальського та Жмеринського міських голів. За усі ці рішення проголосували понад 300 депутатів.

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