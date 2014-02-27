МЗС РФ: Права росіян в Україні захищатимуть "безкомпромісно"

Зважаючи на актуальний розвиток подій в Україні, у зовнішньополітичному відомстві Росії заявили, що "безкомпромісно" захищатимуть права росіян в Україні. Про це у четвер, 27 лютого, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

У МЗС Росії вважають широкомасштабними порушення прав людини, напади та факти вандалізму в Україні, що "викликає велике занепокоєння" Москви.

Як відомо, в ніч на четвер, 27 лютого, близько 4 ранку озброєні невідомі особи захопили будівлі Ради Міністрів і Верховної Ради Криму та вивісили там російські прапори. За деякими даними, урядові будівлі в Криму були захоплені представниками так званої "Самооборони російськомовного населення Криму". Крім того, на всьому півострові стихійно формуються загони російськомовного населення, які прямують до столиці автономії. У Сімферополі за тривогою піднято бійців внутрішніх військ МВС в автономії, а також увесь склад міліції.

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Також у четвер на сайті Міністерства закордонних справ Росії виклали коментар, у якому наголосили, що "в Україні продовжують паплюжити пам'ятники історії". У коментарі департаменту інформації та преси МЗС Росії йдеться про те, що "тепер справа дійшла й до знущання над пам'яттю воїнів", коли у Сумах "влаштували звалище сміття на меморіалі пам'яті героїв Великої вітчизняної війни".