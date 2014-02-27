Яценюк виступає за створення Національного антикорупційного бюро
14:25, 27 лютого 2014Політика
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Голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк виступає за створення Національного антикорупційного бюро.
Яценюк вважає за доцільне створити новий слідчий орган
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Верховній Раді перед голосуванням щодо обрання голови Кабінету міністрів.
“Новий уряд і цей парламент повинні негайно прийняти рішення про створення Національного антикорупційного бюро”, - сказав Яценюк.
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За словами Яценюка, ті, хто збагачувалися за рахунок українського народу, повинні бути «пролюстровані та приведені до кримінальної відповідальності».
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