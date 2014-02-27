Прокурор АРК очолив штаб із врегулювання ситуації із захопленням адмінбудівель у Криму

Для врегулювання ситуації із захопленням будівель уряду і парламенту АРК створено і працює штаб на чолі з прокурором Криму В’ячеславом Павловим і керівниками силових структур.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму.

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«Для врегулювання ситуації із захопленням адмінбудівель кримського парламенту і уряду з метою координації дій правоохоронних органів і органів влади і недопущення масових безладів створено штаб на базі Кримського головного управління міліції, де зараз перебуває Павлов. Водночас органи прокуратури АР Крим у місті працюють в штатному режимі. Працівники виконують свої обов'язки, зокрема, щодо здійснення процесуального керівництва щодо кримінальних процесів за фактом захоплення адмінбудівель», - говориться у прес-релізі прокуратури.

Разом з тим, Меджліс кримськотатарського народу, вирішив створити спільні територіальні штаби з врегулювання суспільно-політичної ситуації в Криму, до яких увійдуть регіональні меджліси, районні державні адміністрації та мери міст, за участю правоохоронних органів.

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Як повідомляв УНІАН, у Сімферополі невідомі захопили парламент і уряд автономії та встановили на будівлях російські прапори. Вимоги тих, хто захопив будівлі та яких у кожній будівлі близько 50 чоловік, офіційно не озвучені. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею ”теракт”.

Ті, хто захопив будівлі, пропускають до парламенту кримських депутатів. За словами депутатів, сьогодні о 14.00 відбудеться сесія Верховної Ради Автономної республіки Крим, на якій планується розглянути питання про розширення повноважень автономії.