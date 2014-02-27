Прокурор Дніпропетровської області подала у відставку

Прокурор Дніпропетровської області Наталія Марчук подала у відставку зі своєї посади.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, рапорт Марчук про відставку підписаний в.о. генерального прокурора України Олегом Махніцьким 26 лютого. Читайте такожПрокурор Житомирської області подав у відставку - джерело Марчук працювала прокурором Дніпропетровської області з грудня 2010 року.

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