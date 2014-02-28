У Донецьку розповіли, які рішення допоможуть врегулювати відносини з Південним Сходом

Донецька міська рада просить Верховну Раду України ухвалювати зважені рішення, які приведуть до врегулювання відносин у суспільстві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні депутатів до Верховної Ради України, жителів України і міста Донецька, ухваленому сьогодні на пленарному засіданні 46-ї сесії Донецької міської ради 6-го скликання.

У зверненні наголошується, що події останніх днів, що «стрімко розвиваються, викликають тривогу і занепокоєність у серцях і умах жителів міста».

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«Фактична відсутність Президента, паралізований Кабінет Міністрів, озброєні люди на вулицях деяких міст України – це сьогоднішня реальність, яку важко сприйняти розсудливим і працелюбним жителям південного сходу України, - сказано в документі, - Для нас неприйнятний силовий сценарій розвитку подій, сльози і кров громадян країни».

Депутати міськради запевнили, що «в місті Донецьку достатньо розсудливих сил, здатних протистояти розгулу «революційної доцільності».

У зверненні вони вимагають «для досягнення в Україні громадянського миру взяти до уваги точку зору і традиції жителів Південного Сходу, всього російськомовного населення, і не допустити гонінь з будь-яких мотивів – політичних, етнічних, релігійних або мовних».

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Міськрада висунула наступні вимоги до парламенту: «1. Ухвалити зважені рішення, які приведуть до врегулювання відносин у суспільстві; 2. Відновити дію Закону України «Про засади державної мовної політики»; 3. В основу економічних відносин між державою і регіонами закласти принципи бюджетного федералізму; 4. Враховувати історичні і культурні особливості розвитку регіонів, припинити нав'язувати однозначне трактування історичних подій; 5. Негайно роззброїти всі незаконні формування на території України; 6. Не призначати керівників адміністративних і силових органів без урахування думки місцевих рад».

«Ми проти прояву націоналізму в будь-яких його формах», - підсумовується у зверненні. У документі зазначається, що народні депутати, обрані від Донецька, повинні «виголосити це звернення з трибуни парламенту і поставити на обговорення порушені питання».