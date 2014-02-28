Тимошенко відвідала наметове містечко під Печерським судом

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», Тимошенко подякувала активістам за гарячу підтримку упродовж її незаконного ув’язнення і звернулася до них з проханням згорнути містечко, оскільки вже перебуває на волі.

Читайте такожКличко не чекав, що Тимошенко піде в Президенти

Разом з активістами Тимошенко домовилась визначити один день на рік, коли вони зустрічатимуться на цьому місці, зазначили в “Батьківщині”.