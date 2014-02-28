Тимошенко відвідала наметове містечко під Печерським судом

15:12, 28 лютого 2014
Політика
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Лідер партії "Батьківщина", екс-прем'єр-міністр Юлія Тимошенко відвідала наметове містечко, який був утворений на Хрещатику під Печерським судом столиці відразу після рішення про її арешт 5 серпня 2011 року.

Палаточный городок Тимошенко под Печерским судом

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», Тимошенко подякувала активістам за гарячу підтримку упродовж її незаконного ув’язнення і звернулася до них з проханням згорнути містечко, оскільки вже перебуває на волі.

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Разом з активістами Тимошенко домовилась визначити один день на рік, коли вони зустрічатимуться на цьому місці, зазначили в “Батьківщині”.

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