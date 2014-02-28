Колобов заперечує наявність рахунків у Швейцарії

У зв'язку з цими прес-служба Юрія Колобова повідомляє, що він не має жодних рахунків у Швейцарській конфедерації, про що й повідомив у телефонній розмові послу Швейцарії Крістіану Шьоненбергеру.

У свою чергу, за даними прес-служби Колобова, посол заявив, що не може ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію, відповідь на неї буде дано посольством офіційно найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН,Швейцарія та Австрія оприлюднили списки колишніх українських чиновників, чиї рахунки будуть заблоковані.

Зокрема, до списків обох країн потрапили наступні колишні українські посадовці: Віктор Янукович, Олександр Янукович, Микола Азаров, Сергій Арбузов, Михайло Добкін, Геннадій Кернес, Олександр Клименко, Андрій Клюєв, Віталій Захарченко, Віктор Пшонка і Олена Лукаш.

Окрім того, Швейцарія включила до списку Раїсу Богатирьову, Юрія Іванющенко, Сергія Клюєва, Бориса Колеснікова, Юрія Колобова, Володимира Козака, Миколу Присяжнюка та Олександра Єфремова.

У той час, Австрія додала до списку Валерія Коряка (колишній керманич київської міліції), Олександра Попова, Станислава Шуляка, Володимира Сівковича, Олександра Якименко та Юрія Іванющенко.