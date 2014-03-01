Самопроголошений прем'єр Криму визнав, що низка об'єктів у Криму «охороняють» військові ЧФ Росії

"Вся ситуація в автономії взята під контроль. При цьому налагоджено співробітництво з Чорноморським флотом в частині охорони життєво важливих об'єктів автономії. Спільні групи працюють, я впевнений, що вони зможуть виконати завдання по охороні громадського порядку", - сказав незаконно обраний прем'єр АРК Аксьонов, звертаючись до учасників першого засідання ради Міністрів у новому складі, повідомляють РИА Новости.

Нелегітимний голова Радміну взяв на себе управління силовими структурами Криму після того, як невідомі озброєні люди минулої ночі зробили спроби захоплення будівель Ради міністрів і Верховної ради автономії.

"Працюють усі служби в штатному режимі - СБУ, МВС, прокуратури", - сказав самопроголошений прем'єр АРК Аксьонов.