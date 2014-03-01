У ВР Криму впевнені, що "ситуація нормалізувалася"

Ситуація в Криму нормалізувалася, нова рада міністрів провела засідання, повідомив в суботу журналістам спікер верховної ради Криму Володимир Константинов, повідомляє РИА Новости.

«Ситуація стала більш-менш нормальною, барикади скрізь розібрали, уряд провів перше засідання, всі силовики тимчасово перепідпорядковані, поки не владнається вся ситуація, голови уряду, для повної координації і залучення сил правопорядку до роботи на громадську безпеку залучені сили «Беркута», - сказав Константинов.

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За словами спікера, зараз необхідно займатися господарськими питаннями: зарплатами, пенсіями, стипендіями.

«Ми вже почали напрацювання необхідних документів, працюємо сьогодні, працюємо завтра, перейшли на цілодобовий режим роботи», - сказав політик.