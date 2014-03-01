У Донецьку з ОДА зірвали прапор України і підняли прапор Росії. Міліція перейшла на бік "народу"

Як передає кореспондент УНІАН, під час мітингу прихильників Росії на площі ім. Леніна радісний багатотисячний натовп обрав «народним губернатором» Павла Губарєва, який називає себе командиром так званого «Народного ополчення Донбасу».

Він, ратуючи за приєднання Донбасу до Росії, заявив, що жителі Донецького регіону не повинні підкорятися нинішньому голові Донецької ОДА Андрія Шишацького, «який зрадив народ Донбасу» та прийняв нову владу в Києві.

Також «силовики повинні підкоритися новому губернатору до виборів», заявив Губарєв, маючи на увазі себе.

Багатотисячний натовп мітингувальників оточив будівлю Донецької облдержадміністрації, не став слухати ні Шишацького, ні мера Донецька Олександра Лук'янченка.

Під крики мітингувальників «Молодці!» і «Росія!» був зірваний прапор України.

Крім того, люди скандували: "Донбас!", "Референдум!", "Бандера не пройде!", "Донецьк - російське місто!".

Також, як повідомляє видання zadonbass.org мітингувальники вимагали, щоб до них вийшов губернатор Донецької області Андрій Шишацький. Вони вимагають від обласної влади непокори київській владі, неперерахування податків і зборів в загальнодержавний бюджет і референдум про федералізацію.

До мітингувальників біля будівлі Донецької облдержадміністрації вийшов начальник ГУ МВС України в Донецькій області Роман Романов.

Він оголосив мітингувальникам про те, що тепер міліція регіону підпорядковується народу.

Як повідомлялося раніше, сьогодні о 12.00 біля Донецької ОДА розпочався мітинг на підтримку конституційних прав співробітників спецпідрозділу міліції «Беркут». Також мітингувальники на донецькій площі Леніна висловили підтримку Харкову, Криму, а також інших регіонів південного сходу, де вже вимагають федералізації.

Близько години тому мітингувальники зробили спробу штурму ОДА. Але зараз вони просто стоять біля будівлі і блокують її.