Член Ради Федерації РФ запропонував відкликати посла Росії з США

Член Ради Федерації РФ під час обговорення питання про введення військ до України заявив, що у Президента Росії Володимира Путіна треба зажадати відкликати посла Росії зі США.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив заступник Ради Федерації Росії Юрій Воробйов.

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«Вчора в різних ЗМІ ми почули, що Президент США Обама заявив, що Росія дорого заплатить за свою політику. Нам відомо, що бойовики Майдану, які діяли в Києві, готувалися в Литві та Польщі. Тепер вони хочуть розповсюдити свій вплив на східні регіони України і Крим. Я вважаю, якщо ми не ухвалимо відповідного рішення, це стане трагедією для українського народу. Я вважаю, що слова Президента США – це пряма загроза і він перейшов червону лінію, він образив російський народ. Я вважаю, що слід зажадати від Президента РФ відкликати посла Росії зі США», - сказав він.