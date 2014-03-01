Член Ради Федерації РФ запропонував відкликати посла Росії з США
Заступник Ради Федерації Росії Юрій Воробйов вважає, що президент США перейшов червону лінію та образив російський народ.
Член Ради Федерації РФ під час обговорення питання про введення військ до України заявив, що у Президента Росії Володимира Путіна треба зажадати відкликати посла Росії зі США.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив заступник Ради Федерації Росії Юрій Воробйов.
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«Вчора в різних ЗМІ ми почули, що Президент США Обама заявив, що Росія дорого заплатить за свою політику. Нам відомо, що бойовики Майдану, які діяли в Києві, готувалися в Литві та Польщі. Тепер вони хочуть розповсюдити свій вплив на східні регіони України і Крим. Я вважаю, якщо ми не ухвалимо відповідного рішення, це стане трагедією для українського народу. Я вважаю, що слова Президента США – це пряма загроза і він перейшов червону лінію, він образив російський народ. Я вважаю, що слід зажадати від Президента РФ відкликати посла Росії зі США», - сказав він.