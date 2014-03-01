Одеська облрада відмовилася підтримати сепаратистів

Про це РБК-Україна заявив депутат Одеської обласної ради Олександр Борняков.

Він уточнив, що мова йде не про рішенні сесії облради, а про загальний настрій депутатського корпусу та усному угоді.

"Я не бачу ніякого сепаратистського настрої в Одесі. Більше того, я як депутат обласної ради постійно спілкуюся зі своїми колегами та одеситами. Можуть сказати точно, що у всіх є розуміння ситуації в країні. У всіх є розуміння, що Одеса не бере участь ні в яких сепаратистських акціях. Крім цього, депутатами облради незважаючи на приналежність до партійними або фракційним утворень було прийнято спільну заяву. У заяві йшлося про те, що Одеса ні в яких сепаратистських змовах брати участь не буде. Цю заяву було надіслано як минулого президенту Януковичу, так і сьогоднішньої влади", - заявив Борняков.

За його словами, поодинокі мітинги або акції, які зрідка проводять прихильники проросійських сил, лише проплачені акції.

"Сьогодні на Куликовому полі проходить мітинг. Його учасники - це група маргіналів, які за гроші роблять все, що їм скажуть", - зазначив Борников.

Разом з цим, Борников заявив, що ситуація в Одесі абсолютно спокійна.

"В Одесі все спокійно, немає ні масових заворушень, ні пікетів. Буквально тільки що їхав через усе місто - все спокійно. Я скажу, що і міліція живе звичайним життям", - підсумував Борников.