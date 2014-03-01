Ситуацію в Криму потрібно врегулювати з повагою до суверенітету України - Баррозу

Президент Європейської Комісії Жозе Мануель Баррозу заявив, що ситуація в Криму має бути врегульованою з повагою до суверенітету та територіальної цілісності України.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Баррозу заявив у Берліні під час лекції і перемовин з канцлером Ангелою Меркель.

"Це події, які ми вважаємо неприпустимими на європейському континенті у ХХІ-му столітті. Проблеми Криму мають бути вирішені з повагою єдності та суверенітету України. Я сподіваюся, що міжнародна спільнота буде разом з нами в дотриманні цих принципів і гарантуванні миру в регіоні та на міжнародній арені," - сказав Баррозу.

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"Власне, це точно такий урок, який ми вивчили в Європейському Союзі останні 60 років. Різноманітність не може бути вирішена відокремленням чи замкнутістю. Історія нам показала, що безпеки не додається спорудженням більшої кількості стін та парканів, а додається через прийняття та врахування відмінностей. Ми потребуємо співпраці, а не конфронтації, ми потребуємо зближення позицій, а не конфліктів," - додав Баррозу.