Самооборона Майдану захищає посольство Росії, яке пікетують кияни.

Із гаслами "Ні війні!" та "Путін, не чіпай Україну!" в ці кілька сотень людей у Києві пікетують Російське посольство.

Вони зібралися стихійно, йдеться в сюжеті спецвипуску ТСН. Почувши про наміри Кремля ввести війська в Україну, люди прийшли під дипломатичну будівлю. Підтримують протест, гучно сигналячи, і водії, що проїжджають повз. У самІй будівлі амбасади майже нікого не має.

Світло горить лише в кількох вікнах. Будівлю охороняють самооборонівці Майдану. Разом із тим деякі кияни у Facebook просять допомоги в охороні консульства РФ у Печерському районі столиці на вулиці Панфіловців, 5.

"Під посольством вже і так багато людей і ще прибувають. Але генеральне консульство Російської Федерації залишилось фактично без громадської охорони. Наразі оборону тут тримаю я із ще одним активістом.Не рахуючи трьох охоронців самого Консульства. Іншими словами, для вчинення погрому чи іншої провокації – ласкаво просимо? Річ у тім, що спецслужбам ФСБ РФ вигідно вчинити провокацію, шляхом інсценування нападу на свої дипломатичні установи", - повідомляє на своїй сторінці Сергій Мельниченко.

Тим часом у російських соцмережах поширюються заклики до росіян у неділю вдень виходити на центральні площі своїх міст на знак протесту проти війського втручання РФ до України.