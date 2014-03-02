"Правий сектор" не звертався по допомогу до терориста Доку Умарова - речник

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив речник «Правого сектору» Артем Скоропадський. За словами Скоропадського, ця інформація з’явилася на сторінці «Правого сектору» у соціальній мережі «Вконтакте» після того, як був зламаний акаунт одного із їхніх адміністраторів.

«Нашу сторінку було на півгодини заблоковано. Також був зламаний акаунт одного з адміністраторів групи. Зараз такої новини на нашій сторінці немає. Оригінальними новинами групи є лише ті, які на даний час опубліковані», – говорить речник «Правого сектору».

Читайте такожСікорський - "Правому сектору": Українці мають памятати про права нацменшинЗа словами Артема Скоропадського, позиція «Правого сектору» є такою: «не піддаватися на провокації і першими нічого не починати, але ми готові відповідати окупаційним військам Російської Федерації, якщо вони почнуть бойові дії».

1 березня на сторінці «Правого сектору» «Вконтакте» з’явився начебто заклик керівника цієї організації Дмитра Яроша до лідера чеченських та інших північнокавказьких радикальних ісламістів у Росії Доку Умарова «зі зброєю у руках підтримати антиросійські сили в Україні». Повідомлення про це відразу поширили російські засоби масової інформації.

МЗС Росії відреагувало на цю інформацію. «Український неофашист Дмитро Ярош закликав на допомогу терориста Умарова. На таких «демократів» в Україні робить ставку Захід? Буде реакція звідти?» – написав у своєму Twitter уповноважений МЗС Росії з питань прав людини, демократії і верховенства права Костянтин Долгов.

А лідер Чечні Рамзан Кадиров, який вважає, що Доку Умарова вже ліквідували, пообіцяв і Дмитрові Ярошу «виписати квиток туди ж».