Посли США, Канади та Великої Британії залишили Росію

Про це повідомив у «Твіттері» опозиціонер Михайло Касьянов

«США та Канада припинили взаємодію з РФ у рамках G8, їх посли залишили Москву. Обама розпочав консультації в НАТО. Самоізоляція РФ почалась», - написав він.

Як раніше повідомляли ЗМІ, посла Великої Британії відкликали після початку російської агресії у Криму. Посла Канади офіційно відкликали ще вночі.