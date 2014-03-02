Посли США, Канади та Великої Британії залишили Росію

12:51, 02 березня 2014
Політика
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Посол США, посол Канади та посол Великої Британії залишили Москву

Скріншот Твіттера

Про це повідомив у «Твіттері» опозиціонер Михайло Касьянов

«США та Канада припинили взаємодію з РФ у рамках G8, їх посли залишили Москву. Обама розпочав консультації в НАТО. Самоізоляція РФ почалась», - написав він.

Як раніше повідомляли ЗМІ, посла Великої Британії відкликали після початку російської агресії у Криму. Посла Канади офіційно відкликали ще вночі.

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